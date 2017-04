VIDEO: Kõrgushüppe Rio olümpiavõitja debüteeris kümnevõistluses

Kanada kõrgushüppaja Derek Drouin osales möödunud nädalavahetusel California osariigis Montecitos elu esimesel kümnevõistlusel ning kogus 7150 punkti.

27-aastane Rio olümpiavõitja püstitas kõrgushüppes kümnevõistluse kõigi aegade tipptulemuse 2.28 (tema isiklik rekord on 2.40), alistades sentimeetriga varasemad rekordiomanikud, sakslased Rolf Beilschmidti ja Christian Schenki. Rekorditeraamatusse lähevad teatavasti vaid tulemused, mis on tehtud vähemalt 7000 punkti kogumisel.

Lisaks trumpalale võiks 196-sentimeetrise Drouini võistlusest välja tuua ka igati korraliku aja 110 meetri tõkkesprindis (14,47), ülejäänud aladel jäid tema tulemused keskmise mitmevõistleja omadest aga kehvemaks.

Drouini üksikalade resultaadid: 11,42 (rekord), 6.75 (rekord), 12.10 (rekord), 2.28, 51,81 (rekord), 14,47, 34.85 (rekord), 3.80 (rekord), 49.39, 4.54,51 (rekord).

"Mu tulemused polnud ligilähedalgi sellele, milleks olen võimeline, kuid kümme ala läbi teha oli tore kogemus sellegipoolest," sõnas Drouin pärast võistlust Twitteris.

Üksikalade tipptegijad on varemgi sportlaskarjääri jooksul mitmevõistlust proovinud (Barbora Špotakova, Tim Lobinger jt), ent kõrgushüppajaid, kelle õbluke kehakuju suure punktisumma kogumist ei soosi, naljalt kahte ränkrasket päeva läbimas ei nähta.

Eelnevat juttu silmas pidades on seda märkimisväärsem, et Drouin ei proovinud kümnevõistlust lihtsalt lõbu pärast. Nimelt soovib ta järgmise aasta Briti Rahvaste Ühenduse mängudel Austraalias Goald Coastil lüüa kaasa just mitmevõistlejana. Oma põhialast kõrgushüppest ta õnneks siiski loobuda ei kavatse.

