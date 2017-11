VIDEO | Elukaaslase tapnud Oscar Pistoriuse vanglakaristust pikendati seitsme aasta võrra

Lõuna-Aafrika Vabariigi ülemkohus pikendas endise jooksutähe Oscar Pistoriuse vanglakaristust kuuelt aastalt 13 aastale.

31-aastane kunstjalgadega jooksja tappis oma modellist tüdruksõbra Reeva Steenkampi 2013. aasta 14. veebruaril püstolilaskudega läbi tualettruumi ukse väidetavalt murdvarga pähe.

Kohus otsustas täna, et mehe senine karistus oli liiga leebe ning pikendas selle 15 aastale, mis on LAV-is mõrva eest minimaalne. Arvestades, palju Pistorius juba kinni on istunud, on veel karistusest kanda 13 aastat ja 5 kuud.

Senine karistus määrati Pistoriusele 2016. aasta juulis. Teda ennast täna kohtus kohal ei olnud.

Pistoriuse nimel on kuus paraolümpia kulda. 2012. aastal sai temast esimene olümpial võistelnud kunstjalgadega jooksja.