VIDEO: Ben Johnson astus üles kihlveokontori naljakas reklaamis

1988. aasta Souli olümpial 100 meetri jooksu võitnud, kuid dopingu tarvitamise tõttu kuldmedalist ilma jäänud Ben Johnson astus üles kihlveokontori Sportsbeti reklaamis, kus visati dopinguainete üle nalja.

Reklaamis väidetakse, et kuna Johnson on tulemuslikkuse tõstmisel tõeline ekspert, siis saavad Sportsbetis panuseid tegevad inimesed teiste ees ebaõiglase eelise. Selleks tuleb vaid kasutada uut Android äppi.

Austraalia firma Sportsbeti reklaam on kodumaal suure skandaali põhjustanud. Kriitilise sõnavõtuga on esinenud nii kohalik antidopingu agentuur kui ka Austraalia spordiminister Greg Hunt. "Ma ei saa aru, kuidas saab edastada sellise sõnumi, et dopinguainete kasutamine on okei. Kuidas saab sellise asja üle nalja visata. Nad ülistavad dopingupatuseid ja maksavad neile märkimisväärse summa," kurjustas Hunt.

Sportsbeti firma ei näe oma reklaamis aga mingit vastuolu.. "Pahameel on nii rasvane, et selle sees saab vahukommi praadida. Selles kriitikas on ainult üks probleem. Nimelt ei paista avalikkus üldse häiritud olevat. Tegelikult inimestele meeldis see reklaam," seisab kihlveokontori pressiteates.