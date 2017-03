Publiku suur lemmik ning Serbia üks suurimaid sporditähti on end koduseks EMiks heasse vormi ajanud ning lõppvõistlusele pääsemiseks piisas talle vaid ühestainsast katsest.

Oma isiklike rekorditeni on Španovićil sealjuures veel pisut maad minna - sisetingimustes on ta hüpanud 7.07, välioludes 7.10.

A 7m-plus jump in qualifying!

Reigning champion @IvanaSpaNOv1c sailed through to the final with a 7.03m world-lead. #Belgrade2017 pic.twitter.com/YlPT52UwVH

— European Athletics (@EuroAthletics) March 4, 2017