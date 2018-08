VIDEO | Austraalia kõrgushüppaja kordas 21 aastat püsinud rekordit

So this happened.... 2.36m for an equal Australian record. Yeah I’m stoked hey! Thank you Eberstadt for such an amazing competition, it will be missed. • • • • • • • • #highjump#australia#athletics#track#trackandfield#photography#sydney#canon#leapmode#training#jumping#brandonstarc#nsw#diamondleague#creative#moustarche#instagood#jumpersworld#tracknation#spikesmag @asicsaustralia @athleticsaustralia

