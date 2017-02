Iirimaa ülikoolide võistlustel juhtus hiljuti üks viimase aja kõige veidramaid kergejõustikuäpardusi, kui ebaõnnestunud teivashüppekatse nurjas jooksja võistluse.

Aengus Meldon oli oma 800 meetri jooksu poolfinaali lõpusirgele tulles juhtimas, kui tema kõrval paiskus ebaõnnestunud teivashüppekatse järel õhku seal kasutatud elastne "latt". Kummist paela õhulend oli aga nii õnnetu, et see maandus esmalt Meldoni kaelas ning kui mees sellest vabaneda üritas, jäi see hoopis ta jalgadesse kinni.

"Ma pole mitte kunagi varem kergejõustikus midagi sellist näinud! See oleks olnud nagu Ämblikmehe rünnak!" imestas ka jahmunud kommentaator.

Hoolimata kurvast jooksulõpust pääses Meldon siiski finaaljooksu, kus sai kaheksanda koha.

