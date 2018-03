VIDEO | 102-aastane vanaproua püstitas 60 meetri jooksus maailmarekordi

Meeste seas püstitas uue tippmargi 100-aastane Orville Rogers, kes läbis 60 meetrit ajaga 19,13. Naiste seas läks uus maailmarekord aga lausa 102-aastasele Julia Hawkinsile, kes läbis sisestaadionisirge ajaga 24,79.

100-year-old Orville Rogers (lane 2) set a new age group record in the men's 60m in 19.13 at USATF Masters Indoor Championships! #USATFmasterstrack pic.twitter.com/A3QuZz1iPZ

Mõlemad jooksid küll koos teiste sportlastega, kuid olid oma vanusegrupis ainsad osalejad - teised võistlesid nooremates vanuseklassides. Hawkinsi jooksus oli vanaproua sealjuures kõikidest teistest tema jooksus osalejatest vähemalt 17 aastat vanem!

Way to go, Julia! Watch 102-year-old Julia "Hurricane" Hawkins set a new 🌎record in the women's 100+ 60m in 24.79 🔥🔥🔥! #USATFmasterstrack pic.twitter.com/WbPG0VW25O