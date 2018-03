Venemaa kergejõustikuliit võidakse IAAF-ist päriselt välja heita

Kuniks Venemaa spordijuhid riikliku dopingusüsteemi olemasolu ei tunnista, pole neil põhjust IAAF-i (rahvusvahelise kergejõustikuliidu) liikmelisuse taastamist loota.

IAAF-is Venemaa dopinguteemasid uuriva töörühma juht Rune Andersen andis mõista, et venelased võivad veel kaua suurtel kergejõustikuvõistlustel neutraalse lipu all võistlema jääda või halvimal juhul sellestki õigusest ilma jääda, sest nende riigi spordijuhid pole nõus tunnistama, et minevikus on positiivseid dopinguproove kinni mätsitud.

IAAF peatas Venemaa kergejõustikuliidu liikmelisuse 2015. aasta novembris, kui ilmnesid tõendid riikliku dopinguprogrammi olemasolu kohta. Maailma Antidopingu Agentuur (WADA) seadis põhjalike ümberkorralduste tegemiseks uue tähtaja, milleks oli 2017 november. IAAF-i sõnul pole venelaste maine aga eriti paranenud.

"Kuniks nad pole tunnistanud riikliku dopingusüsteemi kinnimätsimist ja olemasolu, ei saa olla kindel, et need teod ei kordu," ütles Andersen BBC Sporti vahendusel. Ta lisas, et tema töörühm on soovitanud Venemaa liikmelisust veel mitte taastada ning IAAF on nende seisukohti arvestanud.

Uus tähtaeg juulis

Anderseni sõnul on venelastel aega WADA nõutud reformid läbi viia IAAF-i nõukogu järgmise istungini juulikuus. Kui seda ei tehta, tulevad arutlusele uued Venemaa vastased meetmed. On võimalik, et venelastel keelatakse ka neutraalsete sportlastena rahvusvahelistel võistlustel osalemine ning RUSAF (Venemaa kergejõustikuliit) visatakse alatiseks IAAF-ist välja.

IAAF-i president Sebastian Coe lisas, et väljaheitmisest ei räägita vaid ähvardamise pärast. "See on üleval seetõttu, et me tahame selle olukorra lahendamist. Me tahame neid sportlasi tagasi võtta, aga maailm peab teadma, et nad pärinevad süsteemist, mida saab usaldada," lausus Coe.

Lõppenud Pyeongchangi taliolümpial võistles neutraalse lipu all 168 venelast, kellest kaks põrus dopingukontrollis. Pärast olümpiat taastas Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) Venemaa liikmelisuse tingimusel, et nende sportlaste kohta ei tohi tulla enam ühtegi negatiivset dopinguuudist.

Ka Birminghami sisekergejõustiku MM-il võis näha mitmeid "neutraalseid sportlasi". Näiteks võitis Maria Lasitskene naiste ja Daniil Lõssenko meeste kõrgushüppe.