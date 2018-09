Venemaa kergejõustikuliit kaebas IAAFi kohtusse

IAAF määras Venemaa kergejõustiklastele rahvusvahelistel võistlustel osalemise keelu 2015. aasta novembris, kui Venemaa spordis puhkes suur dopinguskandaal, ja pikendas seda karistust tänavu juulis.

Venemaa kergejõustikuliidu pressiesindaja Natalja Juhhareva kinnitas Reutersile, et alaliit esitas kolmapäeval CASile kaebuse just IAAFi juulikuise otsuse kohta. Venemaa alaliit leiab, et nad on oma võitlust dopingu vastu oluliselt tõhustanud ja Venemaa sportlased tuleks uuesti võistlustele lubada.

Maailma antidopinguagentuur (WADA) taastas eelmisel nädalal Venemaa liikmelisuse, kuid IAAF andis seejärel teada, et nemad enne detsembrikuist nõukogu istungit Venemaa kergejõustikuliidu liikmelisuse taastamist arutama ei hakka.

Venemaa dopingupettusi uurinud IAAFi töörühma juht Rune Andersen tõdes suvel, et venelastel on vaja täita kolm nõudmist ja seejärel saavad nad kergejõustikus taas koondisena võistlustulle asuda. Esiteks on vaja neil katta kulutused, mis on tehtud nende pattude uurimiseks koostatud töörühma tarbeks. Teiseks peavad venelased taas saama WADA liikmeks ja kolmandaks tuleb Venemaa spordiministril avalikult tunnistada, et neil oli kasutusel riiklik dopinguprogramm.