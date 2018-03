Venelannast maailmameister kritiseerib oma alaliitu: millega me tegelema?

Märtsi alguses Birminghamis kõrgushüppe sisemaailmameistriks kroonitud Maria Lasitskene kritiseeris teravalt Venemaa kergejõustikuliidu (RusAF) juhte, kes pole suutnud kahe ja poole aasta jooksul vajalikke reforme läbi viia, et venelased võetaks tagasi Rahvusvahelise kergejõustikuliidu (IAAF) liikmeks.

Lasitskene võitis nii Birminghamis kui eelmisel suvel Londonis MM-tiitli neutraalse lipu all võisteldes, sest venelaste liikmelisus IAAFis peatati dopinguskandaalide tõttu juba 2015. aasta sügisel.

Teisipäeval teatas IAAFi Venemaa dopinguteemasid uuriva töörühma juht Rune Andersen, et kui venelased dopinguvastaseks võitluseks seatud kohustusi juuliks ei täida, võidakse kõik Venemaa sportlased rahvusvahelistelt võistlustelt eemaldada.



Pärast seda spekuleeris RusAF-i antidopingu komisjoni juht Aleksander Parkin, et IAAFi avaldus võis olla tingitud sellest, et Venemaa sportlased olid Birminghamis liiga edukad.

"Esiteks ma olen alaliidu reaktsioonis üllatunud. Kui komisjoni juht Parkin ütleb intervjuus, et IAAFi avaldus tuli seetõttu, et me esinesime edukalt, siis see tekitab minus vaid hämmeldust, sest see ei mängi antud juhul mingit rolli," sõnas Lasitskene R-Spordile.

"Ja see punkt, et IAAF nõuab venelastelt riiklike dopingutestide planeerimist, ilmus juba vastava töörühma novembrikuu aruandes, see on IAAFi veebisaidil ja see saadeti meie föderatsioonile. Väga kahju, et ka see teema tuli meile nüüd suure üllatusena. Mida me oleme üldse teinud?" küsib kõrgushüppaja spordijuhtidelt.

Lasitskene lisas, et kui tal keelatakse alaliidu tegematajätmiste tõttu alates juulist isegi neutraalse lipu all võistlemine, tuleb tal RusAFi suhtes võtta märksa jäigem positsioon.