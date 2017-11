Värske abielumees Wayde Van Niekerk vigastas raskelt põlve

400 meetri jooksu maailmarekordiomanik Wayde van Niekerk osales hiljuti heategevuslikus puuteragbi matšis ning vigastas seal tõsiselt põlve. Eile tehti lõuna-aafriklasele Colorado kliinikus operatsioon.

Olümpiavõitja ja maailmameister peab vigastuse tõttu vahele jätma järgmise aasta aprillis Austraalias toimuvad Briti Rahvaste Ühenduse mängud (Commonwealth Games), kus ta olnuks suurfavoriit nii 100 kui ka 200 meetri sprindis. Selle asemel ootab värsket abielumeest ees kuuekuuline taastusravi USA-s, Kataris ja kodumaal. Van Niekerkil diagnoositi põlvesidemete ja meniski rebend.

Pressile väljastatud teates lootis Van Niekerk, et tal õnnestub võistlusareenile naasta tuleva aasta suvel. Saatuslik sõumatš toimus Kaplinnas.

"See on sport ja selliseid asju juhtub. Usun, et mind ümbritsev tiim ja meedikud teevad taastumisprotsessei võimalikult sujuvaks," ütles ta. "Mul on mu usk ja jumala tahe, et ma saan järgmisel aastal jälle võistelda. Oluline on täielik paranemine, seega ma olen kannatlik, kuid teen nii kõva tööd kui võimalik, et varsti tagasi olla."

Van Niekerki auhinnakapis on kuldmedalid nii 2016 Rio olümpialt, 2015 Pekingi ja 2017 Londoni MM-ilt kui ka tänavuse suurvõistluse hõbemedal poole lühemalt distantsilt. Rahvaste Ühenduse Mängudelt on ta võitnud 400 meetri hõbeda (2014 Glasgow).

Nädalavahetusel avaldas Van Niekerk sotsiaalmeedias, et abiellus oma kihlatu Chesney Campbelliga.