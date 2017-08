Van Niekerk jääb Teemantliiga finaaletapilt kõrvale

Londoni MMil 400 meetri jooksus kuldmedali võitnud maailmarekordimees Wayde van Niekerk peab vigastuse tõttu Teemantliiga finaaletapi vahele jätma.

25-aastane lõuna-aafriklane teatas, et kuigi loobumisotsus oli valus, on see edasist karjääri arvestades vajalik.

"Olen terve suve kerge seljavigastusega hädas olnud, kuid ma ei tahtnud konkurentidele seda reeta ja hoidsin seda tänaseni saladuses," märkis Van Niekerk.

Teemantliiga finaaletapp toimub 24. augustil Zürichis. Eestlastest on sinna kutse saanud odaviskaja Magnus Kirt ja 400m tõkkkejooksja Rasmus Mägi.