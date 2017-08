Usain Bolti unistus täitub - sprindilegend saab Manchester Unitedi eest mängida

Usain Bolti pikaaegne unistus ühel päeval Manchester Unitedi jalgpallimeeskonna eest mängida on juba septembris täitumas.

Nimelt tõmbab Bolt Unitedi särgi selga 2. septembril toimuvas heategevuslikus legendide mängus Manchesteri meeskonna ja FC Barcelona endiste tähtede vahel.

Bolti osalemise eelduseks on see, et ta paraneb Londoni MMil 4x100 meetri teatejooksus saadud vigastusest. Bolt hakkab ühes tiimis mängima näiteks Ryan Giggsi ja Paul Scholesiga.

Jamaica legend on varem korduvalt välja öelnud, et on suur Unitedi fänn ning loodab, et klubi kutsub ta ühel päeval testimisele.