Usain Bolti peakonkurent jääb MM-ilt vigastuse tõttu eemale

Londoni MM-il Jamaica sprindiässa Usain Bolti peamiseks konkurendiks peetud kanadalane Andre De Grasse loobus tiitlivõistlusest reie tagalihase vigastuse tõttu.

De Grasse vigastas end esmaspäeval viimasel MM-i eelsel treeningul - lausa treeningu viimasel jooksul (!) - ning lendas Saksamaale doktor Müller Wolfharti vastuvõtule. Sama arst aitas eelmisel kuul ka Bolti tema seljahädaga. Võistlemisest peab aga De Grasse kuni kuuenädalase pausi tegema.

"Londoni 100 meetri jooks oli terve aasta mu fookuses. Olen tõesti elu parimas vormis ning ootan maailma parimatega rinda pistmist. On uskumatu, et ma seda teha ei saa, aga see on reaalsus ja ma pean sellega leppima. Olen kurb, et selle võimaluse käest pean laskma, aga olen veel noor ning peagi jälle parem kui kunagi varem," teatas De Grasse oma esindaja vahendusel meediale.

22-aastane De Grasse on tänavu tuule abiga jooksunud 100 meetrit 9,69-ga. Eelmisel aastal toimunud Rio olümpialt võttis ta 200 meetris hõbeda ja 100 meetris pronksi.