Usain Bolt võitis viimase 100m jooksu kodumaal

Jooksustaar Usain Bolt võitis enda viimase 100m jooksu Jamaica pinnal enne karjäärile joone alla tõmbamist.

Pealinnas Kingstonis toimunud kergejõustikuvõistlust oli riigi suurima spordistaari pärast välja müüdud ja 30 000 silmapaari jälgis, kuidas Bolt võitis jooksu ajaga 10,03.

8-kordne olümpiamängude kuldmedalist on kinnitanud, et tänavu suvel Londonis toimuvad maailmameistrivõistlused on tema viimased ja lõpetab see aasta karjääri.