Usain Bolt viskab MMi eel konkurentidele kaikaid kodaratesse

Kaheksakordne kergejõustiku olümpiavõitja ning 11 MM-tiitlit võitnud Usain Bolt valmistub karjääri viimaseks suureks tiitlivõistluseks ning Londoni MMi eel tahab ta kogeda ikka võiduemotsiooni. Väidetavalt on ta seetõttu lasknud võistluste stardinimekirjadest ka tugevaid konkurente eemaldada.

Viimati tuli säärase avaldusega avalikkuse ette Kanada sprinteri Andre De Grasse treener Stuart McMillan. Väidetavalt pidid nii Bolt kui De Grasse oselame mõlemad reedesel Monaco Teemantliiga etapil, kuid kanadalast lõpuks võistlusele ei kutsutud. McMillani sõnul valiski just Bolt välja mehed, kes saavad Monacos starti asuda.

“Olime esialgses stardinimekirjas, kuid seejärel löödi meid välja. Maailma kõige kiirem mees saab endale ise vastased valida. Samas ei süüdista ma teda milleski,“ sõnas McMillan. “Ta on tippspordis viimast aastat. Ta on sel aastal ainult kaks korda võistelnud. Ma saan aru, et ta ei taha MMi eel endale lisapingeid peale panna.“

Asja uuris ka Suurbritannia ajaleht The Telegraph, kelle teatel lükkasid Bolti esindajad kõik süüdistused tagasi.

De Grasse saab Monacos siiski starti asuda, kuid teeb seda ainult Kanada koondise koosseisus 4x100 m teatejooksus.

22-aastane De Grasse sai kõvasti tähelepanu juuni keskpaigas, kui ta läbis Stockholmis 100 m ajaga 9,69. Rekordina see siiski kirja ei läinud, kuna jooksu ajal puhus taganttuul 4,8 m/s.

Rio olümpiamängudel võitis De Grasse 100 m jooksus pronksmedali ning sai 200 m jooksus Bolti järel kaela hõbedase autasu. 2015. aasta Pekingi MMil võitis ta 100 m jooksus samuti pronksmedali.

Tänavuse aasta maailma edetabelis hoiab 100 m jooksus ajaga 9,82 esikohta ameeriklane Christian Coleman. De Grasse on reeglitepärastes oludes saanud kirja 10,01 ning Bolt 10,03. 2009. aasta Berliini MMist Bolti nimele kuuluv maailmarekord on 9,58.

Monacos tulevad lisaks Boltile 100 m jooksus starti Omar McLeod (Jamaika), Isiah Young (USA), Chijindu Ujah (Suurbritannia), Akani Simbine (Lõuna-Aafrika Vabariik), Christopher Belcher (USA), Yunier Perez (Kuuba) ja Bingtian Su (Hiina).