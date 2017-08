Usain Bolt Venemaa dopinguskandaalist: sellest hullemaks enam asi minna ei saa

Maailma kiireim sprinter Usain Bolt võttis BBC-le antud pikemas usutluses sõna dopingu teemal, kutsudes oma kolleege üles dopingu tarvitamine lõpetama.

"Loodetavasti sportlased näevad, mis toimub ning nad teevad, mis tarvis, et aidata spordialal edasi liikuda," rääkis jamaikalane ning viitas McLareni raportile, mis paljastas Venemaa riiklikult toetatud dopinguprogrammi.

"Isiklikult arvan, et olime nii põhjas, kui olla sai. Ma ei usu, et Venemaa skandaalist midagi hullemat saaks olla."

Siiski arvab Bolt, et suurem vahelejääjate hulk näitab ka paremat dopinguküttide tööd. "Aastast aastasse teeme me paremat tööd. Spordiala on muutumas puhtamaks ning me saame paljudele sportlastele jälile. Levib teadmine, et kui sa sohki teed, jääd sa vahele. Ütlesin paar aastat tagasi, et olukord peab muutuma väga halvaks, mil pole enam muud võimalust kui paremaks minna. Doping on alati olnud halb asi ning pole kunagi meeldiv, kui sa teed rasket tööd ja sport hakkab edasi liikuma, kuid siis tulevad tüübid, kes rikuvad selle ära. See on raske," rääkis Bolt.

Muu hulgas avaldas pärast Londoni MM-i karjääri lõpetav Bolt arvamust, et tema 100 ja 200 meetri maailmarekorditest ei saa lähima 10 aasta jooksul keegi jagu. "Sel ajastul pole kedagi, kes võiks seda teha. Võib-olla kümne aasta pärast, aga praegu ei ohusta mu rekordeid miski. Ma loodan, et ka hiljem mitte. Ma tahan oma laste ees uhkustada, kui nad on 20-ndates: "Näete, ma olen endiselt parim!""