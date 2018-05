Usain Bolt saab neljapäeval ühe olümpiakulla juurde?

Spordi arbitraažikohus (CAS) tuleb neljapäeval välja otsusega, mis võib Jamaica sprindikuulsuse Usain Bolti muuta kaheksakordsest üheksakordseks olümpiavõitjaks.

Nimelt tehakse otsus Pekingi olümpia 4x100 meetri teatejooksukulla osas, mis praegu on jamaicalastelt Nesta Carteri positiivse dopinguproovi tõttu ära võetud. Carteri dopinguproovist leiti eelmise aasta jaanuaris tehtud järeltestimiste käigus metüülheksaneamiini.

Juhtum on jõudnud kohtusse seetõttu, et nimetatud aine lisati keelatud substantside nimekirja alles 2010. aastal ning oli enne seda vaid kaudselt keelatud. Carteri kaitsjad viitavad sellele, et minevikus tõi sama aine kasutamine kaasa hoiatuse, mitte otseselt karistuse.

CAS peaks oma otsuse teatavaks tegema selle nädala neljapäeval.

Carteri võit kohtus teeks Boltist taas kolmekordse kolmikvõitja: sprindikuningas võitis kolmel olümpial järjest nii 100 meetri, 200 meetri kui ka 4x100 meetri kuldmedali.