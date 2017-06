Usain Bolt: Londoni MM ei pruugi olla minu viimane võistlus

Jamaica sprindikuulsus Usain Bolt teatas, et tänavune Londoni MM ei pruugigi jääda tema karjääri viimaseks võistluseks.

"Me pole veel langetanud lõplikku otsust," sõnas Bolt, vahendab Eurosport. "Aga ma ei muretse selle pärast. Teeme otsuse vahetult pärast MMi."

Varem oli kaheksakordne olümpiavõitja öelnud, et tema karjääri viimane jooks toimub 12. augustil Londoni MMil 4x100 meetri teatevõistlusel.

"Mul on olnud suurepärane karjäär ja olen teinud kõike seda, mida olen soovinud. See jõuab lõpule, kuid ma olen selle olukorraga leppinud. Aga kindlasti on see hooaeg väga emotsionaalne," lisas 100 ja 200 meetri maailmarekordimees.

30-aastane Bolt tegi hooaja avastardi 10. juunil Kingstonis, kui võitis oma viimase 100 meetri jooksu kodumaal ajaga 10,03.

Jamaika legendi nimele kuuluvad 100 ja 200 meetri maailmarekordid on vastavalt 9,58 ja 19,19.