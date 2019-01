Usain Bolt kuulutas jalgpallurikarjääri lõppenuks

32-aastane Bolt, kelle nimele kuuluvad nii 100 kui 200 meetri jooksu maailmarekordid, üritas pärast kergejõustikuga lõpparve tegemist läbilööki profijalgpallis, kuid lepinguni ei jõudnud.

Bolt treenis viimase pooleteise aasta jooksul mitme vutiklubi juures, sealhulgas Saksamaal Dortmundi Borussias ja norralaste Stromsgodsetis. Parim võimalus lepingu saamiseks avanes tal Austraalia kõrgliigaklubis Central Coast Marinersis, kuid tehingu üksikasjades ei jõutud kokkuleppele. Ilmselgelt küsis jamaikalane liiga kõrget palka.

"See oli hea kogemus. Ma tõesti nautisin meeskonda kuulumist ja see oli väga erinev kergejõustikust. See kõik oli väga lõbus kuniks see kestis, aga nüüd siirdun muude toimetuste juurde," sõnas Bolt ESPN-ile.

2017. aasta maailmameistrivõistluste järel kergejõustikuga hüvasti jätnud Bolt on kaheksakordne olümpiavõitja ja üheteistkümnekordne maailmameister.