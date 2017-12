USA sprinter Justin Gatlin sattus uude dopinguskandaali!

100 meetri jooksu valitsev maailmameister Justin Gatlin, kes on karjääri jooksul kahel korral keelatud ainete kasutamisega vahele jäänud, sattus uude dopinguskandaali.

Gatlini ning tema treeneri ja mänedžeri suhtes on algatatud uurimine, sest ajaleht The Telegraph paljastas, kuidas sprinteri kaaskonna liikmed olid valmis dopinguaineid ebaseaduslikult USA-sse tooma ja neid retseptina valenimede all välja kirjutama.

Inglismaa ajalehe reporterid külastasid Gatlini Floridas asuvat treeningbaasi ning esinesid ühe filmikompanii ja näitleja - kes peab end filmivõteteks vormi viima - esindajatena. Nad kohtusid Gatlini treeneri Dennis Mitchelli ja kergejõustikumänedžer Robert Wagneriga, kes olid valmis neile hankima testosterooni ja kasvuhormooni. Dopinguained lubati USA-sse toimetada ühe Austrias tegutseva arsti kaudu. Teenuse maksumuseks pakuti 250 000 dollarit.

Salaja lindistatud vestluses tunnistasid Mitchell ja Wagner, et dopingu kasutamine on kergejõustikus endiselt väga laialt levinud ning positiivseid dopinguproove on võimalik vältida. Ühel kokkusaamisel väitis agent, et ka Gatlin kasutab keelatud aineid.

Esmaspäeva õhtul teatasid Gatlini juriidilised esindajad, et ameeriklane on oma treeneri vallandanud ning et sprinteri viimase viie aasta ametlikud dopinguproovid on olnud kõik negatiivsed. See tõestavat, et Gatlin ei kasuta dopingut.

Sprinteri agent Renaldo Nehemiah teatas omalt poolt, et mänedžer Wagner on Gatlini heaks töötanud vaid mõnel üksikul korral ning jooksja pole kunagi juures viibinud, kui jutuks on olnud dopinguained.

Nii USA Antidopinguagentuur kui Rahvusvaheline Kergejõustikuliit (IAAF) on juba teatanud, et nad alustavad põhjaliku uurimisega.

"Need süüdistused on äärmiselt tõsised ja ma tean, et neid hakatakse põhjalikult uurima," kinnitas IAAFi president Sebastian Coe The Telegraphile.

Esmakordselt jäi Gatlin dopingu kasutamisega vahele 2001. aastal ja teda karistati kaheaastase võistluskeeluga. Teistkordselt andis ta positiivse proovi viis hooaega hiljem ning sellele järgnes kaheksaaastane keeld, mida hiljem lühendati neljale aastale.

35-aastane Gatlin alistas tänavusel MMil 100 meetri jooksus ka maailmarekordimehe Usain Bolti ja krooniti teistkordselt maailmameistriks.