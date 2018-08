Uibo võimalused tõusid? Kümnevõistluse medalisoosik jääb EMilt kõrvale

27-aastase sakslase isiklik rekord on 8580 punkti, mille ta kogus Rio de Janeiro olümpial, saades 4. koha. Tänavuseks parimaks on mail lõpus Götzises kogutud 8329 punkti.

Kazmirek on mulluse MMi pronks, kogudes Londonis peetud tiitlivõistlusel 8488 punkti.

Tema asemel pääseb EMile 20-aastane tulevikumees Niklas Kaul, kelle isiklik mark on 8205 punkti. Ta kogus selle summa tänavu Götzises. Kaul on varasemalt tulnud U18 ja U20 vanuseklassi maailmameistriks.

Kai Kazmirek has pulled out of the German team for the European Championships in Berlin due to injury.

He has been replaced in the decathlon by European U20 champion Niklas Kaul. pic.twitter.com/JzsvOHoJEU— European Athletics (@EuroAthletics) August 1, 2018