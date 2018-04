Uibo jäi edetabelijuhiks, Warner rikkus ilusa võistluse teivashüppe nulliga

25-aastane Victor tunnistas, et selline võit täit rahuldust ei pakkunud. "Sedasi ma küll võita ei tahtnud, et Damian saab nulli. Aga selline see kümnevõistlus on - kavas on kümme, mitte üheksa ala," rääkis Victor, kes tõusis tänavuse hooaja maailma edetabelis teisele kohale. Liidriks jäi Maicel Uibo, kes kogus nädalavahetusel USA-s Athensis 8407 punkti.



