Trump kiskus oma spordisõtta ka Usain Bolti

Trumpi häirib sügavalt tõsiasi, et paljud NFL-i mängijad juhivad USA hümni ajal põlvitades tähelepanu riigis valitsevale rassidevahelisele lõhele. Presidendi sõnul on selline tegevus USA vastu lugupidamatuse välja näitamine.

"Isegi Usain Bolt Jamaicalt, üks läbi aegade paremaid jooksjaid ja sportlaseid, näitas meie hümni vastu AUSTUST," säutsus Trump, jagades Londoni olümpia aegset videot, kus Bolt USA hümni kuuldes intervjuu katkestab.

Even Usain Bolt from Jamaica, one of the greatest runners and athletes of all time, showed RESPECT for our National Anthem! 🇺🇸🇯🇲 pic.twitter.com/zkenuAP9RS