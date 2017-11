Triatloni olümpiavõitja vahetab ala ja üritab Tokyosse pääseda maratonijooksjana

Eelmisel aastal Rio de Janeiros triatlonis olümpiakulla võitnud ameeriklanna Gwen Jorgensen teatas, et üritab järgmisele olümpiale pääseda maratonijooksjana.

"Minu järgmine eesmärk on pääseda 2020. aasta Tokyo olümpial maratonile. Triatlonis ma seal ei osale," kinnitas 31-aastane ameeriklanna.

Jorgensen on varem osalenud vaid ühel maratonil, kui sai mullu New York City maratonil 2.41.01-ga 14. koha.

Tokyos loodab ameeriklanna joosta umbes 20 minutit kiiremini. "Vahe selle ajaga, kuhu tahan jõuda, on tohutult suur, kuid minu jaoks on see suur väljakutse," sõnas Jorgensen.