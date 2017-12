Töömees tegi kodu ukse taga hätta sattunud tippsportlasele karmilt külma

Uppdatering angående min låssituation! Efter att försökt fått tag på rätt nummer att ringa för att komma in i min lägenhet ringer jag till slut en låssmed som lovar komma inom 20 minuter. Efter 1h kommer låssmeden till mig. Han börjar borra upp mitt lås med diverse borrar. Efter 1,5h börjar jag undra om det verkligen är så det ska gå till, men eftersom jag inte haft att göra med en låssmed förut så sitter jag kvar och huttrar. Efter 2h så lyckas han öppna dörren, numera en dörr helt utan låskolv samt handtag. Nu säger han att han inte kan göra något mer och att han är färdig. 5000kr vill han ha. Numera endast en svängdörr till ytterdörr. Han får betalt och en upprörd Elin börjar ringer runt. Efter att min far ringt denne låssmed och sagt att han inte bara kan lämna det som han gjort kommer han tillbaka vid halv 9 på kvällen. Halv 1 är han färdig och resultatet ser ni på bilden. Nu vill han ha 4500kr till. Då får jag ett utbrott och vi bråkar i hallen. Efter mycket om och men åker han iväg i hot om att han ska plocka bort låset. Hoppas inte fler personen råkar ut för något sånt här. Inte det man vill innan en långresa och dagen innan julafton! #blåst #tjohej #hejdåpengar #helvete #låssmed



