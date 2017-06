Tippkettaheitjad tõstsid häält: meeste ja naiste koos võistlemine on jaburus!

Homsel Stockholmi Teemantliiga etapil ootavad rootslased enim just kettaheitevõistlust, kus favoriidina tuleb ringi nende oma tõusev täht Daniel Stahl.

Tänasel pressikonverentsil osalesid Oslo etapi kaks paremat meest - Stahl ja jamaikalane Fedrick Dacres - ning neljapäevase osavõistluse võitja naiste seas, horvaaditar Sandra Perkovic.

Kuigi üks suur probleem lahendati Teemantliigas selleks hooajaks ära - kaheksa paremat sportlast saavad taas kuus võistlusheidet nagu tiitlivõistlustel -, siis üks probleem tekitati kahe hooaja vahel ka kunstlikult juurde. Nimelt võistlevad mehed ja naised esmakordselt koos, mis tähendab, et isegi finaalkatsetel venib ooteaeg katsete vahel mitmekümne minuti pikkuseks.

"Minu arust on see täiesti jabur, et naised ja mehed koos võistlevad," ütles Dacres otsekoheselt.

"Ma olen täielikult nõus Fedrickuga," lisas Stahl. "See on sama jabur, nagu panna pikamaajooksus koos starti mehed ja naised. Meie võistlus venib liiga pikaks sellise süsteemi pärast."

Ka naiste kettaheite pikaaegne valitseja Perkovic oli eelkõnelenutega samal meelel.

"Me jahtume iga katse vahel maha. Isegi finaalkatsetel! Me valmistume alati Teemantliigaks ja tahame heita nendel võistlustel väga kaugele, aga tulenevalt pikast ooteajast lepin tihti juba isegi 65-meetrise tulemusega. See ei tohiks nii olla," selgitas Perkovic.

Et kettaheide ei kuulu enamikes riikides atraktiivsemate kergejõustikualade hulka, ei soovi ka Teemantliiga korraldajad sellele liiga palju n-ö eetriaega anda. Kui eelmisel aastal maksis ala lõivu väiksema katsete arvu ja otsepildist väljajäämisega, siis tänavu vähemate etappide ning meeste ja naiste koos võistlemisega.