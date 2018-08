"Tema medalivõit on halvim asi, mis juhtuda sai!" Rootsi ajakirjandus materdab riigile kergejõustiku EM-ilt medali toonud naist

Ei - rootslaste jaoks ei olnud pronks oodatust halvem tulemus, see oli hoopis oodatust parem tulemus! Nimelt on Bahta hetkel suure dopinguskandaali keskmes ning paljude meelest ei oleks ta tohtinud üldse tiitlivõistlusel osaleda.

"Meraf Bahta pronksmedal oli ilmselt halvim asi, mis sai juhtuda. Selle üle on võimatu rõõmustada," põrutab Aftonbladeti kolumnist Mats Wennerholm. "On piinlik, et ta üldse võistles. See medal võetakse talt suure tõenäosusega peagi ära, ma ei näe muud võimalust."

Sarnaste avaldustega on esinenud ka teised ajakirjanikud.

Rootsi meedia on viimastel nädalatel kirjutanud sellest, et Bahta on suhteliselt lühikese aja jooksul koguni kolmel korral dopingukontrollist kõrvale hiilinud, jäädes dopinguküttidele kättesaamatuks. Kuna asi on väga värske, ei ole talle veel ajutist võistluskeeldu peale pandud ning EM-il saabki Bahta nii 5000 kui 10 000 meetri jooksust osa võtta, kusjuures medalisoosik oli ta võistluste eel mõlemal distantsil.

Vastav komisjon teeb Bahta suhtes otsuse alles 17. augustil ning tõenäoliselt saab Eritreas sündinud ning kümme aastat tagasi Rootsisse kolinud Bahta kaheaastase võistluskeelu.

"Rootsi kergejõustikuliit ei oleks pidanud lubama tal EM-il võistelda, kuna tema suhtes käis uurimine. Nüüd tundub, et nad lasid endale jalga," jätkas Wennerholm. "Selle kaasusega tegelemine on olnud kohutaval tasemel. Kergejõustikuliidus hakkavad ilmselt pead veerema. See medal haiseb."