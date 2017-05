Tänane Teemantliiga avaetapp toob areenile mitmed maailma kergejõustikutipud

Täna õhtul toimub Katari pealinnas Dohas hooaja esimene kergejõustiku Teemantliiga etapp. Eestlasi seekord stardis pole, küll aga on kohal paljud maailma tipud.

Võistlussüsteemis on tehtud kahe hooaja vahel mitu olulist muudatust. Näiteks sarja üldvõitjad ei selgu enam hooaja lõikes, vaid otsustavatel etappidel 24. augustil Zürichis ja 1. septembril Brüsselis.

Kui varem olid kõik alad Teemantliiga punktialadena kavas sama arv kordi, siis tänavu kõigub see neljast kuueni. Kõik meie lemmikalad ehk kettaheide, odavise, kaugushüpe ja 400 meetri tõkkejooks on punktialadena kavas nii naistel kui meestel kahjuks just neljal korral.

Igal etapil teenivad kaheksa paremat punkte ja nii selguvad ka finaaletapil osalejad. Sarja võitja teenib teemandi ja 46 000 eurot. Ühe etapivõidu auhinnaraha on 10 000 eurot.

Tänasel Doha võistlusel on kohal suisa 16 valitsevat olümpiavõitjat või maailmameistrit eesotsas sprinterite Elaine Thompsoni, Dafne Schippersi ja Justin Gatlini, kolmikhüppaja Christian Taylori, kõrgushüppaja Mutaz Essa Barshimi ja odaviskaja Thomas Röhleriga.

Viasat Sport Balticu otseülekanne hooaja avaetapilt algab kell 19.40. Doha võistluse ajakava ja stardinimekirjad leiab siit.