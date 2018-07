Takistusjooksus sündis maailmarekord, Miller-Uibo püstitas rahvusrekordi

Senine tippmark (8.52,78), mis kuulus 2016. aastast Ruth Jebetile, paranes koguni kaheksa sekundi võrra.

Eesti mitmevõistleja Maicel Uibo abikaasa Shaunae Miller-Uibo jooksis esmakordselt 400 meetrit alla 49 sekundi ning sai kirja maailma tänavuse hooaja tippmarki ja Bahama uut rekordit tähistavad 48,97.

"Olen väga rõõmus, samas ka väga väsinud. Jooksin sel hooajal alles neljandat korda 400 meetrit ja käsil ongi katsetamise aeg. Järgmine eesmärk on juba 48 sekundi piiri alistamine," sõnas Miller-Uibo võiduka jooksu järel.

400 meetri maailmarekord pärineb 1985. aastast ning kuulub 47,60-ga Marita Kochi nimele.

WHAT JUST HAPPENED?!



Beatrice Chepkoech has just SMASHED the world record for the women’s 3000m steeplechase🔥



🚨8:44.32🚨



📷@MeetingHerculis pic.twitter.com/AGh5LvDBHg