Suri maailmarekordiga olümpiakulla võitnud FBI agent

Helsingi olümpiamängudel ajaga 8.45,4 maailmarekordi püstitanud Ashenfelter käis ka igapäevatööl ning teenis leiba FBI agendina. Ameeriklane võitis omal ajal olümpiakulla NSVL-i sportlase Vladimir Kazantsevi ees ning tema triumf pälvis kodumaal suurt tähelepanu. Tema toonase võidu võis liigitada suurüllatuste sekka.

Omal ajal kirjutas New York Times Ashenfelteri kohta, et tegemist on ideaalse noore ameeriklasega, kes peaks olema eeskujuks kõigile. Nüüd teavitas avalikkust Ashenfelteri surmast taas New York Times.

Toonasel võistlusel kerkis kolmandana poodiumile britt John Disley.

Horace Ashenfelter, the 1952 Olympic gold medalist in the steeplechase, died on January 6, 2018. He was 94 years old. The former FBI agent shocked the world with his huge upset victory, defeating the Soviet Vladimir Kasentsev, and breaking WR by 3.2 seco… https://t.co/iuShWFRNh6 pic.twitter.com/2acXhSwQoe