Stefan Holmi 13-aastane poeg tegi superhüppe ning on omaealiste maailmarekordile lähedal

Rootsi kõrgushüppelegendi Stefan Holmi 13-aastane poeg Melwin jätkab oma vägevat arengut: hiljutisel võistlusel ületas ta sisetingimustes 1.97, mis on tema uueks isiklikuks rekordiks.

"Olin tõeliselt üllatunud, et ta nii kõrgele hüppas. Ta on sel sügisel treeningutel ületanud 1.91, kuid mitte rohkem," sõnas Stefan Holm rootslaste NWT-le.

"Treeningutel on mul isegi 1.85-ga raske olnud. Lisaks olen ma olnud koolitöödega hõivatud ning pole saanud korralikult trennile keskenduda," lisaks Melwin. "Kui matile maandusin, kuulsin, kuidas publik reageeris. Arvasin, et ajasin lati maha, kuid kui üles vaatasin, nägin, et see oli endiselt paigal. See oli haige!"

Hoolimata superhüppest loodab noormees endiselt rohkem. "Mu eesmärk on nüüd taas omaealiste maailmarekord üle lüüa. Loodan, et suudan enne hooaja lõppu kaks meetrit kätte saada."

13-aastaste mitteametlikku maailmarekordit hoiab juba 1976. aastast saati enda käes jaapanlane Hisanori Yamamoto, kes ületas toona 2.03. Melwini isa Stefan, kelle rekordiks jäi täiskasvanuna 2.40, suutis 13-aastaselt vaid 1.75.