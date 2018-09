Sprindilegend Michael Johnson elas üle tõsise terviserikke

"Eelmisel nädalal tabas mind üllatuslikult asi, mida tuntakse transitoorse isheemilise ataki nimega," säutsus 50-aastane ameeriklane. "Hea uudis on see, et olen tagasi kodus pere juures, mind kuulutati südameprobleemidest vabaks ning olen juba tegemas tööd, et täielikult taastuda."

Johnsoni sõnul oli endise sportlase mentaliteet üks asi, mis teda kõvasti aitas. "Paistab, et sellised asjad võivad tabada kõiki - isegi kunagist maailma kiireimat meest! Endise sportlase mõtteviis on mind omajagu aidanud, aga see olukord on olnud ka meeldetuletuseks, et enda eest tuleb hoolt kanda."