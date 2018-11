Sprindilegend: insuldi järel kulus mul 200 meetri läbimiseks 15 minutit

Kui 1996. aasta Atlanta olümpial võitis Johnson 200 meetri jooksu 19,32-ga, siis pärast insulti kulus tal esimest korda sama pika distantsi läbimiseks 15 minutit.

"Ma tegin väikeseid edusamme ja see süstis minusse lootust," meenutas 51-aastane Johnson haiglas üle elatud raskeid aegu. "Ütlesin oma naisele, et ma olen veendunud, et suudan täielikult paraneda ja mitte ainult seda, sest saan terveks kiiremini kui keegi varem."

Johnsoni sõnul oli endise sportlase mentaliteet üks asi, mis teda kõvasti aitas. "Ma teadsin, et taastumine tähendab rasket tööd, keskendumist ja täielikku pühendumust. See on midagi, millega olen väga tuttav," rõhutas Johnson.

Ameeriklane lisas, et praeguseks on tema elu juba enam-vähem tavapärane.

Johnson võitis oma ülieduka sportlaskarjääri jooksul neli olümpiakulda ja tuli kaheksakordseks maailmameistriks.