Spordikohtus kaotajaks jäänud venelanna peab olümpiamedali tagastama

Venemaa kõrgushüppaja Anna Tšitšerova kaebust ei rahuldatud ning venelanna peab olümpiapronksi loovutama.

Tšitšerova sai 2008. aasta Pekingi olümpiamängudel kolmanda koha, kuid jäi dopinguproovide kordustestimisel vahele keelatud aine turinaboli kasutamisega.

35-aastane venelanna kaebas otsuse Rahvusvahelisse Spordikohtusse (CAS), kus tema taotlust aga ei rahuldatud. Tšitšerova diskvalifitseerimise järel saab Pekingi olümpiapronksi USA kõrgushüppaja Chaunte Lowe, kes lõpetas võistluse alles kuuendana. Juba varem olid dopinguga vahele jäänud Pekingis neljanda koha saanud venelanna Jelena Slessarenko ja viienda positsiooni hõivanud ukrainlanna Vita Palamar.

Tšitšerova on võitnud ka 2011. aasta MM-kulla ja 2012. aasta olümpiakulla ning need autasud on tal siiani alles.