Soome leht: Euroopa kergejõustikuliit otsustas kõik rekordid nullida

Soome ajalehe Ilta-Sanomati teatel otsustas Euroopa kergejõustikuliit kõik Euroopa rekordid nullida.

Alaliidu president Svein Arne Hansen teatas jaanuaris, et käivitas töögrupi, kelle ülesanne on rekordid kriitilise pilguga üle vaadata, sest eeldatavasti on mitmed neist saavutatud dopinguga.

Pühapäeval Pariisis toimunud juhatuse koosolekul tehtigi radikaalne otsus. Ilta-Sanomati käes on dokument, mille kohaselt kõik rekordid lähiajal nullitakse. Töögrupp tegi ettepaneku, et uus ajastu võiks alata 1. jaanuarist 2018.

Alaliit kuupäeva esialgu veel ei kinnitanud, sest kuna mõned Euroopa rekordid on ka maailmarekordid, oodatakse ära Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu (IAAF) seisukoht.