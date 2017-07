Soome endine tippsprinter teab, miks Usain Bolt tegelikult karjääri lõpetab

1984. aasta olümpiamängudel 110 meetri tõkkejooksus pronksmedali võitnud Arto Bryggare usub, et teab tegelikku põhjust, miks Usain Bolt juba tänavuse hooaja järel sportlaskarjääri lõpetab.

Bryggare sõnul on alles 30-aastase Bolti lahkumise põhjuseks raske seljatrauma skolioos (lülisamba kõverdumine - toim.), millest pole avalikkuses eriti räägitud, kirjutab ajaleht Ilta-Sanomat.

"Vanus ei ole lahkumise põhjuseks. Tal oleks veel palju aastaid tippspordis jäänud. Ma väidan, et ta lahkub, sest tal on seljaprobleemid," rääkis Bryggare. "Ta on Saksamaal regulaarset ravi saanud. Ka praegu on ta Euroopas arvatavasti ravi eesmärgil."

Samas ei välista Bryggare, et Bolt võib pärast vaheaastat tippsporti tagasi tulla. "Paljud sportlased leiavad, et elu on ilma võistlemise ja treenimiseta oluliselt teistsugune. See elu on väga igav. Ma ei välistaks võimalust, et ta tuleb pärast puhkust tagasi."