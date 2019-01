Šokeeriv video | Norra teivashüppaja tõestas dopingukontrollis, et proovidega saab kergesti manipuleerida

Praegu laialdaselt kasutusel olevate dopinguproovi purkide valmistaja on Šveitsi firma Berlinger Special AB, mis on selles valdkonnas tegutsenud alates 1998. aastast, mil Prantsusmaal toimusid jalgpalli maailmameistrivõistlused. Täna on dopingukontrollide käsutuses olevast varustusest nende tehtud ligi 90 protsenti. Samad proovipurgid olid kasutusel ka möödunud suvel jalgpalli MM-il Venemaal.

