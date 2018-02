Šokeeriv surm | 33-aastaselt hukkus Austraalia odaviske rekordimees

Esialgse informatsiooni kohaselt pole juhtunus midagi kriminaalset.

Bannisteri Austraalia rekord on nii hea kui 89.02, visatud 2008. aastal. Kaks aastat hiljem võitis ta kulla Rahvaste Ühenduse mängudel.

Paljud tippkergejõustiklased üle maailma on avaldanud sotsiaalmeedias kurva sündmuse puhul kaastunnet.

Thoughts going out to family and friends of our national record holder with the jav - 33 is too young.

