Sise-MMi viievõistluse kuld jäi kodupubliku rõõmuks Suurbritanniasse

Tegemist on 25-aastase briti esimese kullaga sise-MMilt, varasemalt on ta samal alal tulnud ka Euroopa meistriks. Johnson-Thompson hoidis alles teist kohta kuubalanna , kui kaks ala polnud veel toimunud.

Hõbeda võitis austrialanna Ivona Dadic, pronks läks kuubalannale Yorgelis Rodriguezele.

And we have our first medallists of the night!@JohnsonThompson takes gold with @ividadic claiming silver and Yorgelis Rodriguez taking home that bronze.#wicbham2018 pic.twitter.com/e0cNKciiOP