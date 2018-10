Shaunae Miller-Uibo kandideerib maailma aasta naiskergejõustiklaseks

Bahama sprinteril on hääletusel üheksa konkurenti: Suurbritannia sprinter Dina Asher-Smith, Keenia takistusjooksja Beatrice Chepkoech, Hollandi staier Sifan Hassan, Kolumbia kaugus- ja kolmikhüppaja Caterine Ibarguen, venelannast kõrgushüppaja Maria Lasistskene, Horvaatia kettaheitja Sandra Perkovic, Lõuna-Aafrika keskmaajooksja Caster Semenya, Belgia mitmevõistleja Nafissatou Thiam ja Poola kuulitõukaja Anita Wlodarczyk,

Rio olümpial 400 meetri jooksu dramaatiliselt võitnud Miller-Uibo suutis tänavusel hooajal jääda oma põhidistantsidel võitmatuks.

Miller-Uibo poolt saab hääletada allolevat säutsu retweet'ides, samuti Facebookis või Instagramis vastavale pildile "like" andes.

