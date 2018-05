Seni dopinguvaba spordi eest seisnud olümpiavõitja patustas EPO-ga?

2008. aastal Pekingi olümpial vaid 19-aastasena 1500 meetri jooksus kuldmedali võitnud keenialane Asbel Kiprop on väidetavalt dopinguproovis põrunud, kirjutab The Guardian.

28-aastase Kipropi võistlusväliselt antud proovist on esialgsete andmete kohaselt leitud EPO jälgi. Oma senise karjääri vältel korduvalt dopinguvaba spordi eest seisnud mehe sõnul peab olema tegemist eksitusega.

"Olen lugenud raporteid, mis seostavad mind dopinguga. Sportlasena olen Keenias olnud dopinguvastase võitluse eesrindel ning usun, et seda võitlust on võimalik võita. Ma ei teeks eales midagi, mis rikuks ära kõik, mille nimel olen alates oma esimesest rahvusvahelisest võistlusest 2007. aastal tööd teinud. Loodan, et suudan oma puhtust tõestada," sõnas Kiprop.

Kummalisel kombel pole keegi vastavatest instantsidest kolmekordse maailmameistri Kipropi positiivset proovi kinnitanud - selle asemel on juba tükk aega liikunud sellekohased kuulujutud. Viimase viie aasta jooksul on enam kui 40 Keenia sportlast dopinguga vahele jäänud ning Kipropi positiivne proov oleks riigi spordile järjekordseks suureks hoobiks.

Sealjuures sai Kiprop 2008. aastal olümpiakulla pärast seda, kui võistluse esialgu võitnud Rashid Ramzi dopinguga vahele jäi.