Saksamaa telekanal: ROK varjas Pekingi olümpial Jamaica sportlaste positiivseid dopinguproove

Saksamaa telekanali ARD andmetel varjas Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) 2008. aasta Pekingi olümpiamängudel Jamaica sportlaste poolt antud positiivseid dopinguproove.

ARD, kes tõi aastaid tagasi avalikkuse ette ka Venemaa sportlaste dopingutarvitamise, väidab, et Pekingis leiti Jamaica sportlaste dopinguproovidest väga väikeses koguses klenbuterooli, kuid nii ROK kui Rahvusvaheline Antidopinguagentuur (WADA) keeldusid analüüside edasisest uurimisest. Positiivse proovi olid seejuures andnud ka Jamica meeskergejõustiklased.

ROK teatas Saksamaa telekanali süüdistustele vastuseks, et proovidest leitud klenbuterooli kogus jäi reeglite piiridesse.

"2008. aastal Pekingi olümpial võetud uriiniproovide kordustestimisel leiti paljude riikide eri spordialade esindajate proovidest väga väikeses koguses klenbuterooli. Need kogused jäid aga lubatud piiridesse. Teaduslikult on ära tõestatud, et sportlane võib saastunud liha tarbimise korral anda klenbuterooli osas positiivse proovi," teatas ROK.

Olümpiakomitee lisas, et nad ei kavatse ka praegu positiivse analüüsi andnud sportlaste nimesid avalikustada, sest nende jaoks on tegemist süütute atleetidega.

Kolm kuud tagasi jäi Jamaica kergejõustikukoondis ühest Pekingis võidetud sprindikullast ilma, kui meeste 4x100 meetri teatejooksu kuldsesse nelikusse kuulunud Nesta Carteri dopinguproovist leiti metüülheksanamiini. Seetõttu pidi ühe kulla tagastama ka Jamaica suurim täht Usain Bolt, kelle arvel on nüüd kaheksa olümpiakulda.