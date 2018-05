Rootsi telekanal küsis Semenyalt "selle" kohta, naine tormas intervjuult minema

Caster Semenya, keda IAAF sunnib testosterooni taset alanavaid tablette sööma, võitis eile ülekaalukalt Doha Teemantliiga 1500 meetri jooksu.

Ta rebis end konkurentidest lahti 200 meetrit enne finišit ning jooksis uue Lõuna-Aafrika Vabariigi rekordi 3.59,92.

Pärast võimsat etteastet peatus ta muu hulgas Rootsi telekanali TV4 kaamera ees, rääkides meelsasti oma suurest võidust, kuid mitte reeglitest, mis talle ja teistele hüperandrogenismi all kannatavatele sportlastele novembris kehtima hakkavad.

"Oli tähtis lõpetada kiire ajaga, kuid kõige tähtsam oli muidugi võit ise," rääkis Semenya. Siis küsis reporter, mis ta arvab IAAF-i uuest reeglist, kuid sellele enam vastust ei tulnud, sest naine pööras vihaselt selja ja jalutas minema.

Päeval, mil IAAF vastuolulise reegli teatavaks tegi, postitas Semenya oma Instagrami kontole kirja: "Ma olen 97% kindel, et ma ei meeldi teile, aga ma olen 100% kindel, et mind ei huvita see!"