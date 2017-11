Rootsi kõrgushüppelegend on alaliidu peale marus: "Mul kulus vaid pool tundi, et teada saada, kes Hjelmeri vägistas"

Rootsi kergejõustiklase Moa Hjelmeri eilne paljastus kuus aastat tagasi Helsingis toimunud vägistamisjuhtumi kohta on tekitanud teravat vastukaja.

Kõige kurjemalt on sõna võtnud endine Rootsi kõrgushüppaja Patrik Sjöberg, kes nõuab, et kohalik kergejõustikuliit 27-aastase sportlase kaitseks välja astuks.

200 ja 400 meetri jooksja Hjelmer avaldas, et teda vägistati 2011. aastal Helsingis Soome-Rootsi maavõistluse päevil pärast pidu koondise hotellis omaenda tiimikaaslase poolt.

Ajaleht Expressen küsis Rootsi kergejõustikuliidu presidendilt Björn O. Nilssonilt, kuidas nad kavatsevad paljastusele reageerida ning sai uskumatuna kõlava vastuse: mees mõistis juhtunu hukka, kuid ütles, et tema võimuses pole seda enam tagantjärele lahendada. Hjelmer peaks Nilssoni arvates ise politseisse avalduse tegema.

"Me ei tegele politseiuurimisega. Meil pole selleks kompetentsi ja see oleks vale. Kui Moa tunneb end halvasti, pakun ma välja, et me võiks talle lihtsalt toeks olla," ütles Nilsson.

"On põrgulikult argpükslik öelda, et see on politsei asi. Nad veavad alt Moad ja kõiki teisi, kes võivad olla sama inimese ohvriks langenud," põrutab Sjöberg, kelle meelest andis Nilsson välja sõnumi, et noortel kergejõustiklastel pole enda alaliidu ja koondise poolt kaitset loota.

"Avaldus, et te ei uuri seda, kõlab lihtsalt haigena. Lapsevanemana kaaluks ma tõsiselt, kas panna oma laps kergejõustikutrenni, kui te arvate, et see pole teie ülesanne lahendada. Mul võttis vaid pool tundi aega, et välja uurida, kes see tüüp oli. Te peaksite sama tegema."