Rootsi kergejõustiklanna karm paljastus: mind vägistati Helsingis!

Rootsi kergejõustiklanna Moa Hjelmer avalikustas, et ta langes kuus aastat tagasi Helsingis toimunud Soome-Rootsi maavõistluse ajal vägistamise ohvriks.

27-aastase jooksja sõnul leidis vägistamine aset Rootsi võistkonna hotellis. "Läksime pärast võistlust ööklubisse lõõgastuma. Terve meie meeskond oli heas tujus ning me tarvitasime ka alkoholi. Hotelli tagasi jõudes pakkus üks sportlane, et ma võiks tema tuppa minna. Ta tahtis rääkida. Ta oli minust vanem ja abielus. Tundsin, et võin teda usaldada," meenutas 2012. aastal 400 meetri jooksus Euroopa meistritiitli võitnud Hjelmer.

"Hotellitoas ütlesin talle korduvalt, et ma soovin lahkuda ja et mul on poiss-sõber. Ta ei lasknud mul minna ja siis ta vägistas mind!" paljastas rootslanna oma Instagrami lehel. "Ma olin kangestunud, ega suutnud midagi teha. Juhtunu järel võtsin kiiresti oma asjad ja lahkusin. Tundsin, et tegin midagi väga valesti."

Hjelmer lisas, et šokist taastumine võttis tal aega mitu kuud ja muutis elukaaslasega kooselu väga keeruliseks. "Olen alati olnud tugev ja enesekindel. Täna tean, et ma ei olnud juhtunus süüdi, kuigi ma sain sellest aru alles kuus aastat hiljem."