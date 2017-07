ROKi ametlik kutse aitas venelastel Londoni olümpial dopingulabori tööd saboteerida

Rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) ametliku kutse abil Londoni olümpiamängude dopingulaborisse pääsenud Grigory Rodšenkov aitas Venemaa sportlastel keelatud ainetega vahelejäämist vältida.

2012. aasta suvemängude eel ja ajal Londoni dopingulaborit külastanud Rodšenkov kogus andmeid uue testi kohta, mis aitas senisest tõhusamalt avastada kasvuhormooni kasutamist, kirjutab Daily Mail.

Venelased võitsid Londoni olümpial 82 medalit (neist 24 kulda), kuid praeguseks on juba 13 medalivõitja tulemused dopingu kasutamise tõttu tühistatud ning üsna kindel on, et keelatud ainetega patustajaid avastatakse veelgi. Kullavõitjatest on pidanud oma medali tagastama 800 meetri jooksja Maria Savinova, takistusjooksja Julia Zaripova, käija Sergei Kirdjapkin ja vasaraheitja Tatjana Lõssenko.

Moskva labori eksjuht Rodšenkov oli seejuures enne ROKi kutse saamist vangis, sest talle esitati 2011. aasta veebruaris süüdistus dopinguainete ostmise pärast. Pärast vahistamist üritas mees enesetappu, torgates noa oma südame piirkonda.

ROKi kutse aitas aga Rodšenkovi vanglast välja, sest mees suutis Venemaa spordiministrit Vitali Mutkod veenda, et Londoni olümpia dopingulabori külastamine oleks Venemaa koondise jaoks ülioluline. "Ma sain kogu informatsiooni, kuidas Londonis testimine toimub. Mõistsin, millises ohus on Venemaa sportlased," rääkis Rodšenkov. "Ilma selleta oleks Venemaa dopinguprogramm kokku kukkunud. Tänu jumalale Mutko mõistis seda ning ma saingi Moskva uurijatelt kõne, et minu juhtum on suletud."

Rodšenkovi arvates aitas tema vastu esitatud süüdistused tühistada Venemaa president. "Putin. Mõistagi tema. See oli minu lunastus. Edu Sotši olümpial vangistuse vastu," sõnas Rodšenkov, kes aitas 2014. aasta talimängudel Venemaa koondisel läbi viia laiaulatuslikku dopingupettust.