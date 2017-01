Kettaheite olümpiavõitja ja maailmameister Robert Harting teatas, et lõpetab järgmise aasta koduste Euroopa meistrivõistluste järel karjääri.

"Ma ootan seda ja järgmist aastat, aga pärast seda vaatan lihtsalt pealt," ütles 32-aastane Harting intervjuus portaalile Leichtathletik.de.

"Minu viimane võistlus on Berliinis 8.8.18. See on lahe! Kaheksa on kogu aeg olnud minu õnnenumber," kinnitas Harting, et teeb viimase etteaste just kodusel EMil.



Viimastel aastatel vigastustega hädas olnud Harting on kolmekordne maailmameister, kahekordne Euroopa meister ja Londoni olümpiavõitja.