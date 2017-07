Rio olümpiavõitja pääses karistusest: positiivse dopinguproovi põhjustas kirglik suudlemine

Eelmise aasta Rio olümpiamängudel USA kuldsesse 4x400 meetri teatejooksu meeskonda kuulunud Gil Roberts pääses dopingusüüdistusest, sest arbitraažikohus leidis, et ameeriklase positiivse proovi põhjustas sõbratari suudlemine.

Robertsi organismist leiti märtsis probenetsiidi kasutamise jälgi, kuid USA antidopinguagentuuri uurimine selgitas välja, et seda keelatud ainet tarvitas hoopis sprinteri sõbratar Alex Salazar. Olümpiavõitja organismi jõudis see aine aga naise kirgliku suudlemise tagajärjel.

Dr Pascal Kintz, kes tunnistas kohtus eksperdina, ütles, et Robertsi kehast leiti nii väike kogus probenetsiidi, et see ei saanud sportlasele mingit kasu tuua. Probenetsiidi tarvitamine aitab vältida teiste dopinguainete kasutamise avastamist.

Arbitraažikohtu otsus tähendab, et Roberts saab nüüd osaleda ka augustis algaval Londoni MMil.

Koos Robertsiga kuulusid Rios USA kuldsesse teatenelikusse Arman Hall, Tony McQuay ja LaShawn Merritt.