Rio olümpial Suurbritanniat esindanud sprinter põrus dopingukontrollis

29-aastase Levine'i 2017. aasta novembris antud võistlusvälisest proovist leiti clenbuteroli jälgi. Tegu on ainega, mida kasutatakse peamiselt astmaravimina, aga sel on ka sooritust parendav toime, samuti aitab see kaasa kaalu langetamisele.

Sealjuures pole Levine alates 2017. aasta jaanuarist kordagi võistlemas käinud - nii sise- kui välistingimustes Euroopa 4x400 meetri teatejooksumeistriks tulnud Levine sattus siis koos treeningpartneri James Ellingtoniga Hispaanias mootorrattaavariisse, kus murdis vaagnaluu.